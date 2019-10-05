أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام.
وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : سجلنا اليوم 5 أهداف وهو أمر رائع للغاية ،خاصة في ظلالظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة الممثلة في سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أن الجهاز الفني يتطلع لتجهيز جميع اللاعبين المسجلين في القائمة ولا يوجد مجموعة مفضلة أو مميزة بعينها عن غيرها ، مؤكدًا أنالأداء داخل الملعب يبقى المعيار الرئيسي لمسألة المشاركة في المباريات .
وأشار فايلر إلى أن جميع اللاعبين على درجة واحدة من الأهمية ، ولكن وحدة الفريق بشكل عام تبقى العامل الأساسي لدى الجهاز الفني مؤكدًا ان الأداء البدني للأهلي أمام أسوان كان مميزًا للغاية بدليل نجاح الفريق خلال الشوط الثاني في إحراز 3 أهداف وسط سيطرة ميدانية رغم سوء أرضية الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر: حققنا نتيجة كبيرة أمام أسوان بالرغم من سوء أرضية الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.