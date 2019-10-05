الزمالك يكتسح إيتوال دو كونجو في بطولة أفريقيا لكرة اليد

حقق فريق الزمالك لكرة اليد الفوز علي نظيره إيتوال دو كونجو بنتيجة 41 مقابل 26 ضمن مباريات الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية الأبطال. الثانية من بطولة إفريقيا للأندية الأبطال. وخلال الشوط الأول في اللقاء انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 19 مقابل 12 وفي الشوط الثاني وسع الزمالك الفارق الي إلى 15 هدفا وينتصر بنتيجة 41 مقابل 26. مقابل 12 وفي الشوط الثاني وسع الزمالك الفارق الي إلى 15 هدفا وينتصر بنتيجة 41 مقابل 26. ويلتقي الزمالك مع فاب ياوندي يوم الثلاثاء المقبل، في ثالث مباريات المجموعة.

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