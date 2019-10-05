الزمالك يكتسح إيتوال دو كونجو في بطولة أفريقيا لكرة اليد

حقق فريق الزمالك لكرة اليد الفوز علي نظيره إيتوال دو كونجو بنتيجة 41 مقابل 26 ضمن مباريات الجولة الثانية ضمن المجموعةالثانية من بطولة إفريقيا للأندية الأبطال.
وخلال الشوط الأول في اللقاء انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 19مقابل 12 وفي الشوط الثاني وسع الزمالك الفارق الي إلى 15 هدفا وينتصر بنتيجة 41 مقابل 26.
ويلتقي الزمالك مع فاب ياوندي يوم الثلاثاء المقبل، في ثالث مباريات المجموعة.
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