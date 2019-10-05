اخبار الرياضه

تعرف علي موعد مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أسفرت قرعة البطولة العربية لكأس محمد السادس للأنديه عن مواجهة الاتحاد السكندري أمام نظيره المحرق البحريني.

ومن المقرر  أن يلتقي الفريقان ذهابا

يوم 3 نوفمبر المقبل علي استاد الاسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء علي أن يقام لقاء الإياب في البحرين 26 نوفمبر باستاد المحرق.

وكان الاتحاد السكندري أطح بالعربي الكويتي خلال دور الـ32 من البطولة

والجدير بالذكر أن الاتحاد يشارك في البطولة للعام الثانى علي التوالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي موعد مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا