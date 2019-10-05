بايرن ميونيخ يتذوق مرارة الهزيمة الأولى هوفنهايم



أذاق فريق هوفنهايم، السبت، مضيفه بايرن ميونيخ مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).



وتغلب هوفنهايم على مضيفه بايرن ميونيخ بهدف لهدفين في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.



بذلك، تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 14 نقطة في الصدارة، بينما ارتفع رصيد هوفنهايم إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر.



أحرز ثنائية هوفنهايم، الأرميني سارجيس أداميان في الدقيقتين 54 و79، بينما جاء هدف بايرن ميونيخ عبر البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 74.



وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه فرايبورغ بهدفين لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 14 نقطة في الوصافة.



جاءت ثنائية دورتموند عبر السويدي روبين كايسون والمغربي أشرف حكيمي في الدقيقتين 20 و67، بينما أحرز ثنائية فرايبورغ، لوكا فالدشميدت و مانويل أكانجي بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 55 و90.



وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز ماينز على بادربورن بهدفين لهدف، بينما تعادل باير ليفركوزن مع لايبزيغ بهدف لكل منهما.



المصدر: الاناضول

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