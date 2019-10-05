ليفربول ينجو من "كمين" ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فاز ليفربول على ضيفه ليستر سيتي 2-1 اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وافتتح السينغالي ساديو مانيه التسجيل في الدقيقة 40 ثم أدرك جيمس ماديسون التعادل لفريق ليستر في الدقيقة 80 وفي أخر المواجهة تمكن جيمس ميلنر (95) من إعطاء الفوز لأصحاب الأرض من علامة الجزاء.



ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 24 نقطة فيما يأتي ليستر ستي في المركز الثالث مؤقتاً برصيد 14 نقطة.





أبرز أحداث المباراة



نهاية المباراة بفوز ثمين لفريق ليفربول على ليستر سيتي 2-1.



الدقيقة 95 - ميلنر ينجح في تسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء (2-1)



الدقيقة 80 - ماديسون يدرك التعادل لفريق الذئاب (1-1)



الدقيقة 73 - ليستر سيتي كان قريباً من ادراك التعادل بواسطة اللاعب البلجيكي دنيس برات



الدقيقة 67 - محمد صلاح ينفرد بحارس ليستر ويضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني



الدقيقة 65 - فيرمينيو اقترب من شباك ليستر سيتي



عودة المباراة في شوطها الثاني



الدقيقة 45 - نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مستحق لليفربول بهدف دون رد.



الدقيقة 40 - ليفربول تنجح في إحراز هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، ميلنر أرسل تمريرة طولية مرت من قبل دفاع ليستر إيفنز بغرابة فسيطر عليها ماني المتربص وانطلق صوب المرمى قبل أن يودع الكرة بثقة في الشباك معلناً تقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.





الدقيقة 33 - روبرتو فيرمينو كاد أن يفتتح التسجيل لأصحاب الأرض بعد متابعته لكرة عرضية من الجانب الأيمن انقض عليها مباشرة بيمناه ذهبت فوق العارضة.



الدقيقة 30 - المباراة بعد انطلاقها بنصف ساعة تسير بنفس الوتيرة، هجوم مستمر ومتنوع من ليفربول وانكماش من قبل ليستر سيتي المعتمد بشكل أساسي على الهجمات المرتدة، من إحدى هجمات أصحاب الأرض ماني توغل بسهولة وسدد في المرمى إلا أن شمايكل أمسكها بسهولة.



الدقيقة 13 - أول فرصة حقيقية في اللقاء كانت من جانب ليفربول أليكسندر أرنولد مر بسهولة وبمهارة فائقة من الجانب الأيمن ورفع كرة عرضية مرت من دفاع ليستر ومن فيرمينو ووجدت ميلنر الذي سددها مباشرة ذهبت فوق العارضة.



الدقيقة الثامنة - ضغط مبكر من ليفربول وانطلاقات مستمرة من روبرتسون والكسندر أرنولد الظهيرين الأيسر والأيمن وبداية متحفظة جداً من ليستر خوفاً من استقبال شباكهم لهدف مبكر يربك حساباتهم.





المصدر: بي إن سبورت