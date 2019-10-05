اونلاين | يلا شووت FOX: مشاهدة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر 7SRII ONline اونلاين ستار NOW رابط ماتش ليفربول GOAL SALAH

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كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة فريق ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب ضد فريق ليستر سيتي يوم السبت 5 أكتوبر على ملعب الانفيلد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020 YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت بلس ويقدم فريق ليستر سيتي موسما مميزا حتى الآن في الدوري الإنجليزي، حيث لم يسخر الفريق سوى مباراة وحيدة أمام فريق مانشستر يونايتد على ملعب الأولدترافورد بنتيجة هدف نظيف YALA KOORA، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA ONLINE.

كورة لايف ونجح ليستر في تحقيق 4 انتصارات هذا الموسم وتعادلين فقط في بداية جيدة للفريق خلال الموسم الحالي، وسجل هجوم الفريق 13 هدفا واستقبل 5 أهداف فقط كاقوى خط دفاع في البطولة بالتساوي مع فريق ليفربول GOAL KOORA، ويرغب ليستر في إيقاف ليفربول عن سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق حتى الآن في البريميرليج BEIN MATSH.

جول كورة ولم يخسر ليفربول حتى الآن في بطولة البريمرليج، حيث يحتل صدارة البطولة برصيد 21 نقطة بعد 7 انتصارات متتالية منذ بداية الدوري الإنجليزي، ويأمل يورجن كلوب مدرب الريدز في عدم التعثر أمام ليستر سيتي مثلما حدث في الموسم الماضي على ملعب الانفيلد COOL KOORA.