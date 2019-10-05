اونلاين | كورة لايف - beIN SPORTS مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة يوتيوب رابط KORA STAR جول هازارد مباراة ريال مدريد NOW

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بعد الانطلاقة الفوضوية للدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، يجد غرناطة العائد إلى دوري الأضواء نفسه في صراع على الصدارة عندما يحل ضيفًا على ريال مدريد، السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة، التي ستشهد في ختامها لقاء مرتقبا بين برشلونة وضيفه إشبيلية، الأحد.

تفوق ريال مدريد على إشبيلية إلا أنه تعادل مع أتلتيكو، فيما فاز غرناطة على برشلونة لكنه خسر من إشبيلية، أما ريال سوسييداد فقد فاز على أتلتيكو لكنه خسر أمام بلباو وإشبيلية، فيما تفوق الأخير على غرناطة وسقط أمام النادي الملكي.

وبعد فشله في الموسمين الماضيين في الفوز بلقب الدوري المحلي مع ريال مدريد، أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في أبريل الماضي أن الليجا ستشكل أولوية لفريقه الموسم المقبل، وهو الفريق الوحيد الذي لا يزال من دون أي هزيمة ونجح في المحافظة على شباكه نظيفة في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري.

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رغم الفوز المهم على إشبيلية الشهر الفائت، لم يفلت الفريق من الانتقادات لاسيما على ملعب سانتياجو بيرنابيو الذي غالبا ما تطغى الأجواء في مدرجاته على ما يحصل داخل المستطيل الأخضر.

وأفلت ريال مدريد من سقوط مفاجئ أمام كلوب بروج على ملعب البيرنابيو بعد أن عوض تأخر هدفين إلى تعادل 2-2، وسيسعى غرناطة للاستفادة من كل هذه العوامل السبت.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

تقام المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، تقام مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، وتنقل مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني على قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.