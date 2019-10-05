اونلاين | يلا شوت real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة (2-0) بث حي ومباشر عبر bein sport hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة (2-0) بث حي ومباشر عبر bein sport hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب ريال مدريد على أرضه في “سانتياجو بيرنابيو” أمام ضيفه غرناطة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

تنطلق المباراة في الساعة (18:00 بتوقيت الإمارات)، و(17:00 بتوقيت السعودية)، و(16:00 بتوقيت القاهرة)، و(14:00 بتوقيت جرينيتش)، وتذاع على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD3، بتعليق صوتي لخليل البلوشي.

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تجمع المواجهة بين أول الترتيب ريال مدريد صاحب الـ15 نقطة، ووصيفه غرناطة صاحب الـ14 نقطة، وكلاهما يهمه الفوز لمواصلة المنافسة القوية على المراكز الأولى.

يتواجد أتلتيكو مدريد ثالثاً بـ14 نقطة، ويليه برشلونة رابعاً بـ13 نقطة، متساوياً مع إشبيلية وريال سوسييداد.