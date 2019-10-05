اونلاين | الشوط الثاني كورة ستار KORA STAR مشاهدة مباراة ليفربول Second half بث مباشر ليفربول وليستر سيتي كورة TV

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني كورة ستار KORA STAR مشاهدة مباراة ليفربول Second half بث مباشر ليفربول وليستر سيتي كورة TV والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ليفربول منافسه ليستر سيتي اليوم السبت على ملعب “آنفيلد”، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق المباراة في الساعة (18:00 بتوقيت الإمارات)، و(17:00 بتوقيت السعودية)، و(16:00 بتوقيت القاهرة)، و(14:00 بتوقيت جرينيتش)، وتذاع على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD2.

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تأتي هذه المواجهة قبل فترة التوقف الدولي بسبب نشاط مباريات المنتخبات حول العالم، على أن الحياة من جديد لمسابقة “البريميرليج” يوم 19 سبتمبر.

يتواجد ليفربول في صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة بعد الفوز في الجولات السبعة الماضية، ويلاحقه مانشستر سيتي ثانياً على بعد 5 نقاط، ويأتي ليستر سيتي ثالثاً بـ14 نقطة.