رياضة | تعرف على كتيبة الفيوم بالموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على كتيبة الفيوم بالموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم الرياضي بقيادة محمد محسن أبو جريشة عن القائمة النهائية للفريق والذى يشارك بالمجموعة الاولى بدورى القسم الثانى لموسم 2019-2020.

وضمت قائمة فريق الفيوم للموسم الجديد كلا من حمادة الدسوقي و إسلام عماد واحمد البحيرى ومحمود الحسيني وزكريا أحمد وأحمد سعد ومحمد عيد و كريم سيد و أحمد زكي و أحمد إبراهيم تيمور وأيمن شوقي و جابر جابر ومحمد محمود دونجا وطاهر هارون و كريم الشافعي و أحمد عماد و أحمد عبد العزيز ومحمد رفعت و أحمد عبد الباقي و أحمد السيد واحمد عويس معتوق وعمرو عاطف وأحمد بليدي و عصام عمران .

وتمثلت صفقات الفيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية فى ضم كلا من عمرو الفيومي وحمادة الدسوقي وزكريا أحمد و إسلام عماد وزكريا أحمد وجابر جابر واحمد عماد و أحمد عبد العزيز و أحمد السيد وأحمد عويس معتوق وعمرو عاطف وأحمد بليدي .

وكان نادي محافظة الفيوم، استقر مؤخرًاعلى تولي محمد محسن أبو جريشة، المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادًا للموسم الجديد، عقب الانتهاء من تفاصيل التعاقد معه، بعدما رحل حسين عبد اللطيف عن الفريق وترك الفريق في مأزق قبل بداية الموسم بأيام.

وكان الفريق الفيومى قد خسر مباراته اليوم امام نجوم المستقبل بثلاثية مقابل هدف وحيد كما خسر امس امام ابو كسأة احد اندية دورى القسم الثالث بهدف نظيف وذلك فى المباراة التى أقيمت بملعب منتجع الاسيوطى سبورت .

وكان الفيوم قد نجح فى تحقيق فوز بنتيجة 2 /0 على نظيره الواسطى الرياضى أحد أندية القسم الثالث وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب الاسيوطى سبورت بالجمعه الماضية واحرز هدفى الفيوم الثنائى احمد عويس وعلى عبدالله بالشوط الثانى .

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وكان الفيوم قد خسر مباراته الودية برباعية نظيفة أمام المصرية للاتصالات أحد أندية القسم الثالث تحت قيادة فنية للمدير الفنى احمد رضوان وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب المصرية للاتصالات بالقاهرة بالاسبوع الماضى .

واحرز أهداف المصرية للاتصالات كلا من كريم مانش وبلال عساف واحمد سكوسكو ومراد صبري .

وكان الفيوم قد تعادل بمباراته الودية الأخيرة امام مطرطارس أحد أندية القسم الثالث بنتيجة 1/1 واحرز هدف الفيوم لاعبه المهاجم عصام عمران اثر تنفيذه ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء .

وكان الفيوم الرياضى قد تعادل أمام المنيا سلبيا وحقق فوزا بثلاثية نظيفة على ضيفه العياط وذلك فى إطار المباراة الودية بالاسبوع الماضى .

ونجح الفيوم فى تحقيق فوز بنتيجة 4/1 وذلك أمام ساحة الفيوم وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين يوم الاحد الماضى وشارك بها العديد من اللاعبين الذين لم ينالوا فرصة المشاركة بودية طلائع الجيش بالاسبوع الماضى .

وكان الفريق الفيومى قد لعب عدة مباريات ودية أمام فرق الشرقية للدخان وكوكاكولا وبنى سويف ورأس غارب وطلائع الجيش، وفاز الفيوم مؤخراً على حساب فريق العياط بثلاثية نظيفة.

ويقود الفيوم جهاز فنى مكون من محمد محمد محسن ابو جريشة مديرا فنيا وسعيد ابراهيم مدربا عاما واحمد لطيف مدرب وحمادة السيد مدربا لحراس المرمى وخالد محمود مديرا اداري ونادى رجب ادارى وأحمد عبد الناصر علاج طبيعى .