رياضة | جهاز المنتخب يطمئن على اصابة عمرو السولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز المنتخب يطمئن على اصابة عمرو السولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري حرص علي الإتصال بلاعب منتخب الفراعنة والنادي الأهلى عمرو السولية للإطمئنان عليه بعد إصابته في لقاء فريقه أمام أسوان اليوم بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وكشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابة عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، والتي تعرض لها خلال مواجهة أسوان.

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