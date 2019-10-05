رياضة | كلوب يُعلق عقب فوز ليفربول القاتل على ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يُعلق عقب فوز ليفربول القاتل على ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"الحصول على نقطة ضد ليستر سيكون مميزًا لـ 95% من الفرق ، لقد واجهنا مباراة قوية وصعبة ضد سالزبورغ ، ومن ثم ليستر سيتي ، لقد لعبنا 60 دقيقة إستثنائية ، كانت المشكلة أننا سجلنا هدف واحد فقط".
وأضاف :" لقد تعرضنا لهجوم مضاد مثير عندما سقط صلاح ، كان لدينا ركلة جزاء التي كانت ركلة جزاء ، وسجلنا الاهداف ، أنت بحاجة إلى شخص ما ليحافظ على أعصابك ، وفعل ذلك ميلنر ، بعد أداء مثير للإعجاب على أي حال".
وتابع :"ايفانز لعب مباراة جيدة ، لكنه لم يستطيع التعامل مع سرعة ساديو ، هذا ما جعل الكرة من ميلنر ذكية ، وهذا ما يجعل ميلنر مميزًا للغاية ، من الواضح أنه مستعد للمباراة".
وزاد :"لم أكن متأكدًا من أننا سنفوز في النهاية ، ولكني اعتقدت أننا لن نخسر ، اذا كان الفوز في 8 مباريات متتالية أمر سهلًا ، فأن الفرق الأخرى ستفعل ذلك ، لكنه صعبًا ، اللاعبين لديهم إيمان بتسجيل أهداف متأخرة".
وأتم حديثه :"لم أرى فريقًا يدافع ضد فاردي أفضل مما فعلنا اليوم ، بصرف عن النظر عن فرصة واحدة ، والطريقة التي لعبوا بها ، كان أداء لوفرين وفيرجيل لا يصدق ، لا أرى أننا نحتاج إلى الكثير من الحظ ، لقد كانت ركلة جزاء".