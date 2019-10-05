رياضة | كلوب يُعلق عقب فوز ليفربول القاتل على ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يُعلق عقب فوز ليفربول القاتل على ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على فوز فريقه أمام ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"الحصول على نقطة ضد ليستر سيكون مميزًا لـ 95% من الفرق ، لقد واجهنا مباراة قوية وصعبة ضد سالزبورغ ، ومن ثم ليستر سيتي ، لقد لعبنا 60 دقيقة إستثنائية ، كانت المشكلة أننا سجلنا هدف واحد فقط".

وأضاف :" لقد تعرضنا لهجوم مضاد مثير عندما سقط صلاح ، كان لدينا ركلة جزاء التي كانت ركلة جزاء ، وسجلنا الاهداف ، أنت بحاجة إلى شخص ما ليحافظ على أعصابك ، وفعل ذلك ميلنر ، بعد أداء مثير للإعجاب على أي حال".

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وتابع :"ايفانز لعب مباراة جيدة ، لكنه لم يستطيع التعامل مع سرعة ساديو ، هذا ما جعل الكرة من ميلنر ذكية ، وهذا ما يجعل ميلنر مميزًا للغاية ، من الواضح أنه مستعد للمباراة".

وزاد :"لم أكن متأكدًا من أننا سنفوز في النهاية ، ولكني اعتقدت أننا لن نخسر ، اذا كان الفوز في 8 مباريات متتالية أمر سهلًا ، فأن الفرق الأخرى ستفعل ذلك ، لكنه صعبًا ، اللاعبين لديهم إيمان بتسجيل أهداف متأخرة".

وأتم حديثه :"لم أرى فريقًا يدافع ضد فاردي أفضل مما فعلنا اليوم ، بصرف عن النظر عن فرصة واحدة ، والطريقة التي لعبوا بها ، كان أداء لوفرين وفيرجيل لا يصدق ، لا أرى أننا نحتاج إلى الكثير من الحظ ، لقد كانت ركلة جزاء".