رياضة | زيدان يُشيد بثلاثي ريال مدريد أمام غرناطة.. ويؤكد: قلق بشأن الإصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يُشيد بثلاثي ريال مدريد أمام غرناطة.. ويؤكد: قلق بشأن الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بالثنائي داني كارفخال وفيدي فالفيردي لاعبا الملكي بعد الفوز على غرناطة بنتيجة 4 - 2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني.

وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: " كارفاخال كان جيداً باستخدام قدمه الضعيفة".

وأضاف: " اليوم خسرنا كروس و بيل بسبب الاصابة، هناك بعض اللاعبين سيسافرون للعب مع منتخباتهم ... لا يمكننا فعل أي شيء ، لكنني قلق بشأن الإصابات".

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وتابع تصريحاته: " فيدي فالفيردي لاعب حديث. لا يوجد مثل التقنية التي يمتلكها في العالم ، إنه يتقدم ويمتلك مسارًا تصاعدياً مثيرًا للإعجاب. أنا سعيد له لأنه يلعب ويستحق ذلك".

وواصل تصريحاته: "اليوم لا يوجد فريق صغير و فريق كبير".

وأضاف: " سجل مودريتش هدفًا رائعًا. قبل بضع سنوات سجل نفس الهدف في غرناطة. كانت تسديدة رائعة".

وأكمل تصريحاته : "هازارد كان يحتاج خوض مباراة كهذه، أنه لاعب جيد لا يزال يمتلك الكثير. أنا سعيد جدًا به".