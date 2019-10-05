رياضة | انبي يتمسك بعلي ماهر .. ويعاقب لاعبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انبي يتمسك بعلي ماهر .. ويعاقب لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مسؤولو فريق انبي بعلي ماهر المدير الفني، وذلك عقب اخفاقه في اول ثلاثة اختبارات بالدوري هذا الموسم.

حيث افتتح انبي مباريات بالهزيمة امام بيراميدز برباعية، ثم التعادل مع طلائع الجيش، واخيرا الهزيمة امام سموحة بهدفين لهدف.

ليحصد انبي نقطة وحيدة حصيلة ثلاثة مباريات يتذيل بهم جدول الترتيب.

من ناحية اخرى قرر مسؤولو فريق انبي معاقبة اللاعبين كما تنص اللائحة وذلك عن طريق خصم بعض المستحقات.

هذ وقد حقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على حساب فريق إنبي بنتيجة 2-1 علي أرضية استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين، وحاول فريق إنبي الضغط الهجومي على دفاعات فريق سموحة، من أجل تسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس، وشهدت الدقيقة 16 تسديدة قوية من محمد شريف مهاجم الفريق البترولي أبعدها الهاني سليمان عن مرماه.

شهدت أحداث المباراة هدوء تام وانحصر اللعب في منتصف الملعب بعض دقائق الشوط الأول.

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واستطاع ناصر ماهر لاعب فريق سموحة احراز هدف التقدم للفريق السكندري بالدقيقة 19، بعدما انفرد بمرمي حارس إنبي بشكل تام إثر تمريرة رائعة من زميله فوزي الحناوي، ليسدد الكرة أرضية زاحفة لتسكن شباك الفريق السكندري.

حاول فريق انبي تكثيف هجومه على دفاعات الفريق البترولي بحثا عن هدف التعادل، ونجح في الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 42 اثر اعاقة حسام حسن لاعب سموحة للاعب انبي علي فتحي داخل منطقة الجزاء، وسجل منها محمد شريف هدف التعادل لفريقه.

أما في الشوط الثاني جاءت البداية هجومية من جانب فريق سموحة، وأنقذ حارس انبي مرماه من هدف مؤكد بعد إنفراد تام من حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، لكن الحارس المتألق أبعد الكرة لركلة ركنية بالدقيقة 50.

وتوقفت المباراة بالدقيقة 60 لعلاج محمود عزت لاعب فريق سموحة بعد ضرب بالكوع من عمر فتجي لاعب إنبي وإنفعال كبير من المدير الفني لفريق سموحة حسام حسن على حكم المباراة، مما دفع الاخير لإشهار البطاقة الصفراء في وجه مدرب الفريق السكندري.

حدث هدوء في مجريات اللقاء، وبدأ الفريقين الاعتماد على التسديدات القوية من مسافات بعيدة في محاولات لتسجيل هدف التقدم، لكن دون فائدة.

ونجح حسام حسن في تسجيل هدف الفوز لفريق سموحة بالدقيقة 74، من منتصف الملعب سقطت من أعلى عبد العزيز البلعوطي المتقدم عن مرماه.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء محاولات هجومية مستمرة من لاعبي إنبي لإدراك هدف التعادل ولكن يقابل تلك المحاولات تأمين دفاعي جيد من لاعبي سموحة، حتي أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا فوز سموحة 2-1.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلي 4 نقاط ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد إنبي عند نقطة وحيدة ويحتل المركز السابع عشر.