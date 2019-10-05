رياضة | زيدان: حققنا فوزًا مستحقًا على غرناطة وقلق بشأن الإصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: حققنا فوزًا مستحقًا على غرناطة وقلق بشأن الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"اليوم يُمكننا أن نكون سُعداء، وأكثر سعادة لأننا في الصدارة".
وأضاف :"لقد سيطرنا على المباراة منذ الدقيقة الأولى، لقد واجهنا صاحب المركز الثاني ومن الطبيعي أن يأتي وقت ليصنعوا شيئاً، لقد كان فوزاً مُستحقًا".
وتابع :"أريد أكثر. نريد أن نصل لدرجة من الكمال الكروي ، نريد وسنفعل ذلك، لكنني سعيد بما يفعله اللاعبون اليوم".
وأشار :"من الطبيعي أن تتعرض لبعض الصعوبات في المباراة في كرة القدم من الصعب القيام بلعب جيد لمدة 90 دقيقة. كما أن اداء غرناطة كان مثالياً".
وأوضح :"اليوم خسرنا كروس و بيل بسبب الإصابة، هناك بعض اللاعبين سيسافرون للعب مع منتخباتهم ،لا يمكننا فعل أي شئ، لكنني قلق بشأن الإصابات".
وأشاد بلاعب الوسط فالفيردي قائلا :" فالفيردي لاعب حديث. لا يوجد مثل التقنية التي يمتلكها في العالم ، إنه يتقدم ويمتلك مسارًا تصاعدياً مثيرًا للإعجاب. أنا سعيد له لأنه يلعب ويستحق ذلك".
وأتم حديثه بالتعليق على إحراز هازارد لأول أهدافه الرسمية مع ريال مدريد قائلا :"هازارد كان يحتاج خوض مباراة كهذه، لديه الكثير من الجودة، أنا سعيد جدًا به".