رياضة | تريكة يوجه نصيحه لمحمد صلاح بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريكة يوجه نصيحه لمحمد صلاح بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز أسوان 1 x

15:00 5 الأهلي الانتاج الحربي 0 x

17:30 0 المقاولون العرب وادي دجلة 0 x

17:30 0 الإسماعيلي المصري البورسعيدي - x

20:00 - الاتحاد السكندري دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإتفاق 1 x

17:00 1 الهلال العدالة 0 x

17:05 0 الشباب الفيحاء 0 x

17:20 1 الأهلي التعاون - x

19:10 - أبها الدوري الإسباني ريال مدريد 4 x

16:00 2 غرناطة Advertisements فالنسيا 0 x

18:30 0 ديبورتيفو ألافيس الدوري الإيطالي جنوى - x

20:45 - ميلان الدوري الألماني فرايبورج 2 x

15:30 2 بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ 1 x

15:30 2 هوفنهايم الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان 1 x

17:30 0 أنجيه الدوري الإنجليزي برايتون 3 x

13:30 0 توتنهام هوتسبير ليفربول 2 x

16:00 1 ليستر سيتي نوريتش سيتي 1 x

16:00 5 أستون فيلا بيرنلي 1 x

16:00 0 إيفرتون

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