رياضة | زيدان: سعيد بصدارة الدوري الاسباني.. ونبحث عن الكمال الكروي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: سعيد بصدارة الدوري الاسباني.. ونبحث عن الكمال الكروي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن الفوز الذي حققه فريقه علي غرناطة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني لموسم 2019-2020.

وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نعلم أنه يتعين علينا أن نعاني ونركض ونعرق أكثر وأكثر في المباريات، و نعلم أنه يتعين علينا أن نتحسن أكثر".

وأضاف : "من الطبيعي أن تتعرض لبعض الصعوبات في المباراة. في كرة القدم اليوم ، من الصعب القيام بلعب جيد لمدة 90 دقيقة. كما أن اداء غرناطة كان مثالياً".

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وتابع "زيدان" تصريحاته: " أريد أكثر. نريد أن نصل لدرجة من الكمال الكروي ، نريد وسنفعل ذلك ، لكنني سعيد بما يفعله اللاعبون اليوم".

وواصل تصريحاته: "لقد سيطرنا على المباراة منذ الدقيقة الأولى، لقد واجهنا صاحب المركز الثاني ومن الطبيعي أن يأتي وقت ليصنعوا شيئاً، لقد كان فوزاً مُستحقاً".

وأردف: " اليوم يُمكننا ان نكون سُعداء ، و أكثر سعادة لأننا في الصدارة".

ويعتلي نادي ريال مدريد قمة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة متفوقا عن أقرب منافسيه غرناطة وأتليتكو مدريد ويمتلك كل منهما 14 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة.