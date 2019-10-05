رياضة | عاجل - الكشف عن مدي حجم إصابة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن مدي حجم إصابة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الدولي المصري محمد صلاح لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد فريق ليستر سيتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب الصحفي ديفيد مادوك، إلى إن إصابة محمد صلاح التي تعرض لها في آخر المباراه لا تبدو سيئة على الإطلاق، وذلك بعد أن تم فحص اللاعب من الطاقم الطبي في ليفربول.

وخرج صلاح من المباراة بعد هذة الإصابة في الدقيقة 90 من اللقاء ليشارك أدم لالانا بديلا له في المباراة.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق فوزا مثيرا على فريق ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وأحرز ميلنر هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 92.