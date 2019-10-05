رياضة | كلوب يرعب جماهير ليفربول عن إصابة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يرعب جماهير ليفربول عن إصابة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، القلق داخل قلوب عشاق الريدز، عقب تصريحاته المثيرة بشأن إصابة الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق.

وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة: " لا يمكن تقبل مثل هذه التدخلات العنيفة، صلاح ما زال مُلقى داخل غرفة خلع الملابس، كيف يمكن أن يكون بخير؟

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام نظيره ليستر سيتي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي

ويذكر أن ليفربول حقق فوزًا صعبًا على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الوقت بدل الضائع، بعد هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها ميلنر بنجاح.