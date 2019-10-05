رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي

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ترتيب هدافي البريميرليج بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي

فشل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في هز شباك فريق ليستر سيتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك صلاح 4 أهداف هذا الموسم مع فريق ليفربول خلال الموسم الحالي، بينما أحرز السنغالي ساديو ماني هدف وحيد في شباك ليستر سيتي ليرفع رصيده في قائمة الهدافين إلى 5 أهداف.

ويأتي ترتيب هدافي البريميرليج كالتالي :-

1- سيرجو اجويرو 8 أهداف.

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2- ايميريك اوباميانج 7 أهداف.

3- تامي إبراهام 7 أهداف.

4- رحيم سترلينج 6 أهداف.

5- تيمو بوكي 6 أهداف.

يذكر أن محمد صلاح كان قد نجح بالتتويج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين، وفي الموسم الاخير كان بالتقاسم مع الجابوني ايميريك اوباميانج، والسنغالي ساديو ماني.