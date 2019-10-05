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رياضة | ملخص لمسات محمد صلاح أمام ليستر سيتي

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الممتاز

أسوان

1

x
15:00

5

الأهلي

الانتاج الحربي

0

x
17:30

0

المقاولون العرب

وادي دجلة

0

x
17:30

0

الإسماعيلي

المصري البورسعيدي

-

x
20:00

-

الاتحاد السكندري

دوري كأس الأمير

الإتفاق

1

x
17:00

1

الهلال

العدالة

0

x
17:05

0

الشباب

الفيحاء

0

x
17:20

1

الأهلي

التعاون

-

x
19:10

-

أبها

4

x
16:00

2

غرناطة

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فالنسيا

0

x
18:30

0

ديبورتيفو ألافيس

جنوى

-

x
20:45

-

ميلان

الدوري الألماني

فرايبورج

2

x
15:30

2

بوروسيا دورتموند

بايرن ميونيخ

1

x
15:30

2

هوفنهايم

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

1

x
17:30

0

أنجيه

برايتون

3

x
13:30

0

توتنهام هوتسبير

2

x
16:00

1

ليستر سيتي

نوريتش سيتي

1

x
16:00

5

أستون فيلا

بيرنلي

1

x
16:00

0

إيفرتون

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