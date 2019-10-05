رياضة | ملخص لمسات محمد صلاح أمام ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص لمسات محمد صلاح أمام ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
0
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
0
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
1
x
17:00
1
الهلال
العدالة
0
x
17:05
0
الشباب
الفيحاء
0
x
17:20
1
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
4
x
16:00
2
غرناطة
فالنسيا
0
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:30
0
أنجيه
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
2
x
16:00
1
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
1
x
16:00
5
أستون فيلا
بيرنلي
1
x
16:00
0
إيفرتون