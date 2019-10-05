رياضة | 3 مواجهات جمعت طنطا وحرس الحدود قبل لقاء الغد.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مواجهات جمعت طنطا وحرس الحدود قبل لقاء الغد.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني، لمواحهة نظيره حرس الحدود الذي يقوده طارق العشري فنيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف اللقاء استاد المكس بالإسكندرية في الخامسة والنصف مساءً، ويرصد الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات الفريقين، حيث جمعهما مباراتين ببطولة الدوري، ومباراة وحيدة بكأس مصر.

أول مباراة جمعت بين الفريقين يوم 8 ديسمبر 2006 ببطولة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي، وثاني المواجهات يوم 21 مايو 2007، وانتهت بفوز حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، سجل للحدود "أحمد عبدالغني وعمرو الدالي"، واحرز تامر حامد هدف طنطا.

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وأخر لقاء جمعهما كان بمسابقة كأس مصر يوم 9 نوفمبر 2017، حقق حرس الحدود هدفين دون رد عن طريق محمد عبدالمنعم وإسلام عادل.

وأعلن نادي طنطا عن قائمة فريقه وضمت كل من اسلام طارق، ومحمد فتحي، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، ومحمد العشري، ومحمد الشاذلي، وأحمد فتحي، وباسم عبدالعزيز، وايهاب سمير، ومحمود كابونجا، وحسام غالي، وتاديو لوانجا، وأحمد الشناوي، وليد عادل، وماريو بيرنارد، وأحمد قطاوي، وأحمد الالفي، وعبدالرحمن الدح، واسلام فؤاد، والحسن ضيوف.

وكان طنطا قد واجه في أولي مبارياته بالدوري وادي دجلة وفاز بهدف نظيف عن طريق اسلام فؤاد، وتلقي هزيمة من بيراميدز بالجولة الثانية بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط.