رياضة | بعد اكتساح غرناطة.. نجم ريال مدريد: حتي تكون بطلًا عليك تخطي كل العقبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اكتساح غرناطة.. نجم ريال مدريد: حتي تكون بطلًا عليك تخطي كل العقبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فيدي فالفيردي عن سعادته بالفوز الساحق الذي حققه فريقه ريال مدريد على حساب غرناطة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني.

وشارك "فالفيردي" في التشكيلة الاساسية لفريق ريال مدريد في مباراته اليوم ضد غرناطة ولعب المباراة كاملة وساهم مع زملائه في قيادة الفريق للفوز برباعية واقتناص 3 نقاط جديدة في سباق الدوري الاسباني.

وقال "فيدي فالفيردي" في تصريحات عقب المباراة: " أنا سعيد، أتدرب دائمًا بأقصى ما لديّ، المدرب يمنحني الثقة وأنا هادئ وسعيد".

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وأكمل تصريحاته: " حتى تكون بطلًا ومتصدرًا، عليك أن تتخطى كل العقبات".

وتابع "فالفيردي": "كانت إحدى أفضل مبارياتي لكنني مازلتُ أملك أكثر من ذلك بكثير".

وواصل نادي ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة متفوقا عن أقرب منافسيه غرناطة وأتليتكو مدريد ويمتلك كل منهما 14 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويلتقي غدا مع إشبيلية في لقاء الجولة الثامنة.