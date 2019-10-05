رياضة | 20 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا علي إختيار 20 لاعبا في قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود غدا بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، علي ملعب المكس في الخامسة والنصف مساءا، وجاءت القائمة كالتالي:-

إسلام طارق، ومحمد فتحي، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، ومحمد العشري، ومحمد الشاذلي، وأحمد فتحي، وباسم عبدالعزيز، وايهاب سمير، ومحمود كابونجا، وحسام غالي، وتاديو لوانجا، وأحمد الشناوي، وليد عادل، وماريو بيرنارد، وأحمد قطاوي، وأحمد الالفي، وعبدالرحمن الدح، واسلام فؤاد، والحسن ضيوف.

ويدخل طنطا المباراة في المركز الثامن برصيد 3 نقاط، حيث فاز علي وادي دجلة في أفتتاح الدوري بهدف نظيف سجله اسلام فؤاد، وخسر من بيراميدز بثنائية مقابل هدف في ثاني جولات الدوري الممتاز.

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بينما يأتي حرس الحدود في المركز الثاني عشر، برصيد نقطتين فقط، جمعهم من التعادل في الجولة الأولي مع المصري بهدف لكل منهما، وفي الجولة الثانية تعادل مع وادي دجلة بهدفين لكل منهما.

- الأهداف لكل منهما

سجل اسلام فؤاد أولي اهداف طنطا أمام وادي دجلة، وثاني اهداف طنطا في مرمي بيراميدز عن طريق ضربة جزاء سجلها عبدالرحمن الدح.

بينما سجل للحدود اللاعب احمد شرويدة في مرمي المصري، واضاف ثاني أهدافه في مرمي دجلة، وسجل عمرو الحلواني الهدف الثاني في شباك دجلة.