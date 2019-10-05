رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ريال مدريد فى الفوز على وصيف الدوري الإسبانى غرناطة برباعيه مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم علي ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من الليجا الإسبانية.

وإنفرد الريال بصدارة الترتيب بعد الفوز علي غرناطة برباعيه مقابل هدفين سجلهم كل من كريم بنزيمة وإيدين هازارد ولوكا مودريتش وجيمس رودريجيز، ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري الاسباني بعد إنتهاء مباراة ريال مدريد.

1_ ريال مدريد 18 نقطة

2_ غرناطة 16 نقطة

3_ اتليتكو مدريد 14 نقطة

4_ برشلونة 13 نقطة

5_ ريال سوسيداد 13 نقطة

6_ إشبيليه 13 نقطة

7_ اتليتك بيلباو 12 نقطة

8_ فاريال 11 نقطة

9_ ليفانتى 11 نقطة

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10_ إيبار 9 نقاط

11_ فالنسيا 9 نقاط

12_ بلد الوليد 9 نقاط

13_ ريال بيتيس 9 نقاط

14_ اوساسونا 8 نقاط

15_ الافيس 8 نقاط

16_ خيتافي 7 نقاط

17_ سيلتا فيجو 6 نقاط

18_ إسبانيول 5 نقاط

19_ مايوركا 4 نقاط

20 _ ليجانيس نقتطين

ويلتقي ريال مدريد في المباراة المقبلة في الدوري الإسباني مع ريال مايوركا، والذي سيقام يوم 19-10 المقبل على ملعب إيبيروستار.