شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ريال مدريد يضرب غرناطه برباعية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

استطاع نادي ريال مدريد أن يفوز على نظيره نادي غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد غرناطة بالدوري الإسباني Advertisements

وبدأت المباراة بهدف مبكر من ريال مدريد في الدقيقة 2 عن طريق كريم بنزيما ثم ظل الفريق يحاول بعد هذا الهدف تسجيل هدف أخر أمام محاولات عديدة من لاعبي غرناطة لتسجيل هدف التعادل ولكن جون جدوى ليسجل ريال مدريد هدفه الثاني في الدقيقة 45 عن طريق هازارد ثم سجل الفريق هدفه الثالث عن طريق مودريتش في الدقيقة 60 ولكن سجل بعد ذلك غرناطه هدفه الأول عن طريق ركلة جزاء سجلها ماتشيز في الدقيقة 69 بل وسجل غرناطه الهدف الثاني في الدقيقة 77 عن طريق دوارتي ليرد ريال مدريد بالهدف الرابع في الدقيقة 92 عن طريق رودريجيز وينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني عقب مباراة اليوم