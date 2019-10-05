شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ريال مدريد يضرب غرناطه برباعية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل
استطاع نادي ريال مدريد أن يفوز على نظيره نادي غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
ملخص مباراة ريال مدريد ضد غرناطة بالدوري الإسباني
وبدأت المباراة بهدف مبكر من ريال مدريد في الدقيقة 2 عن طريق كريم بنزيما ثم ظل الفريق يحاول بعد هذا الهدف تسجيل هدف أخر أمام محاولات عديدة من لاعبي غرناطة لتسجيل هدف التعادل ولكن جون جدوى ليسجل ريال مدريد هدفه الثاني في الدقيقة 45 عن طريق هازارد ثم سجل الفريق هدفه الثالث عن طريق مودريتش في الدقيقة 60 ولكن سجل بعد ذلك غرناطه هدفه الأول عن طريق ركلة جزاء سجلها ماتشيز في الدقيقة 69 بل وسجل غرناطه الهدف الثاني في الدقيقة 77 عن طريق دوارتي ليرد ريال مدريد بالهدف الرابع في الدقيقة 92 عن طريق رودريجيز وينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد ريال مدريد إلى 18 نقطة ليستمر في تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما يقف رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ريال مدريد يضرب غرناطه برباعية في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.