شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يخطف فوز صعب من ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ملخص مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي
وبدأت المباراة بسيطرة وخطورة كبيرة من نادي ليفربول أمام بعض الفرص من لاعبي ليستر سيتي وفي الدقيقة 40 سجل ليفربول هدفه الأول عن طريق ساديو ماني.
وحاول ليفربول تسجيل المزيد من الأهداف ولكن أضاع لاعبو الفريق كثير من الفرص ليسجل ليستر سيتي هدفه الأول عن طريق ماديسون في الدقيقة 80 وظل ليفربول يحاول خطف هدف التعادل أمام دفاع قوي من ليستر ولكن سجل الريدز الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها ميلنر في الدقيقة 93 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.
ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل ليفربول إلى النقطة 24 ليستمر في تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز الثالث.
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