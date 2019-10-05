شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يقرر إلغاء معسكر النصر لهذا السبب والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية سعودية أن روي فيتوربا مدرب نادي النصر قرر إلعاء معسكر الفريق الفترة القادمة. وأكدت التقارير أن قرار فيتوريا بإلغاء معسكر النصر جاء بسبب استدعاء معظم لاعبي الفريق إلى المنتخب السعودي. فيتوريا يقرر منح اللاعبين فترة راحة Advertisements وكشفت التقارير الصحفية أن فيتوريا ينوي منح اللاعبين 3 أيام راحة قبل العودة لخوض المباريات من جديد. موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره نادي الرائد يوم 10 أكتوبر القادم ضمن منافسات السادسة من بطولة الدوري السعودي.

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