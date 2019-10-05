شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر سيتي ويحافظ على صدارة «بريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا صعبًا على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

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بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق مهاجنه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 40، وأدرك ماديسون التعادل لنادي ليستر سيتي في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 94 تمكن جيمس ميلنر من تسجيل الهدف الثاني لنادي ليفربول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعدما تعرض ساديو ماني للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 91 من أحداث المباراة تعرض النجم المصري، محمد صلاح للإصابة على مستوي القدم اليسري، مما جعله غير قادرًا على استكمال المباراة أمام ليستر سيتي، ليخرجويحل بدلًا منه زميله أدم لالانا.

بتلك النتيجة يواصل فريق ليفربول تصدره لجدول الدوري وتحقيق العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق ليستر المركز الثالث برصيد 14 نقطة.