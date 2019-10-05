شكرا لقرائتكم خبر عن هوفنهايم يفوز على بايرن ميونيخ بهدفين في البوندزليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نادي هوفنهايم فوزا مهما على ضيفه بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم /السبت/ على ملعب «أليانز أرينا» ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم المهاجم الأرميني سرجيس آدميان بالهدف الأول للضيوف في الدقيقة 54 ثم تعادل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للبايرن في الدقيقة 73.. لكن آدميان عاد ليسجل هدف الانتصار لهوفنهايم في الدقيقة 79.