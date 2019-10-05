اخبار الرياضه

هوفنهايم يفوز على بايرن ميونيخ بهدفين في البوندزليجا

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هوفنهايم يفوز على بايرن ميونيخ بهدفين في البوندزليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نادي هوفنهايم فوزا مهما على ضيفه بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم /السبت/ على ملعب «أليانز أرينا» ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم المهاجم الأرميني سرجيس آدميان بالهدف الأول للضيوف في الدقيقة 54 ثم تعادل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للبايرن في الدقيقة 73.. لكن آدميان عاد ليسجل هدف الانتصار لهوفنهايم في الدقيقة 79.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هوفنهايم يفوز على بايرن ميونيخ بهدفين في البوندزليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا