شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون × توتنهام: أرقام كارثية لنادي شمال لندن (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط توتنهام للمرة الثالثة في البريميرليج هذا الموسم عندما تلقى هزيمة قاسية ضد مضيفه، برايتون، بثلاثية نظيفة، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وبدأ اصحاب الأرض المباراة بقوة مسجلين هدفا بعد ثلاث دقائق فقط من خطأ فادح للحارس هوجو لوريس الذي استبدل بعد هذه اللقطة مع تعرضه لكسر في ذراعه الأيسر، وضاعف أصحاب الأرض النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق المهاجم الأيرلندي الشاب آرون كونولي الذي أصبح أصغر لاعب من برايتون يسجل هدفًا في البريميرليج (بعمر الـ19 عامًا و250 يومًا).

وضاعف كونولي غلته التهديفية مسجلًا الهدف الثالث لبرايتون بعد 20 دقيقة من زمن الشوط الثاني، ليصبح أصغر لاعب من جمهورية أيرلندا يسجل هدفين في مباراة بالبريميرليج منذ روبي كين (19 عامًا و44 يومًا) مع ديربي كاونتي ضد كوفينتري سيتي في أغسطس 1999 (انتهت 2-0).

وحقق برايتون فوزه الثاني هذا الموسم والأول على ملعبه في الدوري، وهو فوزه الأول على ملعبه في المسابقة منذ مارس الماضي (ضد هدرسفيلد تاون)، والفوز الأكبر للفريق في معقله بالبريميرليج منذ الفوز 4-1 على سوانزي سيتي في 24 فبراير 2018 (موسم 2017/2018).

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وتلقى توتنهام الخسارة الثانية على التوالي في مختلف البطولات (بعد الخسارة يوم الثلاثاء الماضي ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال بنتيجة 7-2) متلقيًا إجمالي 10 أهداف خلال مباراتين فقط، وهو الرقم الذي لم يتعرض له الفريق في مباراتين متتاليتين منذ ديسمبر لعام 1997 (10 أهداف: خسر 6-1 من تشيلسي و4-0 من كوفنتري).

وأظهرت الإحصائيات أن توتنهام لم يحقق الفوز خارج قواعده في البريميرليج في آخر 10 مباريات، وبالتحديد منذ الفوز على فولهام في معقله في شهر يناير من العام الحالي.

وتلقى توتنهام خلال هذه الفترة 8 هزائم وتعادل مرتين فقط.

وخسر توتنهام 17 مباراة في مختلف البطولات خلال عام 2019، وهو سجل لم يتعرض له أي فريق آخر في البريميرليج في مختلف البطولات خلال عام 2019.

وحقق برايتون أكبر فوز له ضد منافس من فرق القمة الـ6 في إنجلترا، محققًا الفوز الأكبر على الإطلاق للنادي على توتنهام في مسابقات الدوري الإنجليزية بمختلف المسميات والدرجات.