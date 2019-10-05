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ليفربول يخطف انتصار في الدقائق الأخيرة من ليستر سيتي

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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السبت 5 أكتوبر 2019

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ليفربول يخطف انتصار في الدقائق الأخيرة من ليستر سيتي

كتب

أنس عبد الغني

نجح نادي الإنجليزي أن يحقق فوز غالي وثمين على نظيره نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الممتاز.

وبدأت المباراة بسيطرة وخطورة كبيرة من نادي ليفربول أمام بعض الفرص من لاعبي ليستر سيتي وفي الدقيقة 40 سجل ليفربول هدفه الأول عن طريق ساديو ماني.

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وحاول ليفربول تسجيل المزيد من الأهداف ولكن أضاع لاعبو الفريق كثير من الفرص ليسجل ليستر سيتي هدفه الأول عن طريق ماديسون في الدقيقة 80 وظل ليفربول يحاول خطف هدف التعادل أمام دفاع قوي من ليستر ولكن سجل الريدز الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها ميلنر في الدقيقة 93 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل ليفربول إلى النقطة 24 ليستمر في تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز الثالث.

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