ليفربول يخطف انتصار في الدقائق الأخيرة من ليستر سيتي

السبت 5 أكتوبر 2019

كتب أنس عبد الغني

نجح نادي ليفربول الإنجليزي أن يحقق فوز غالي وثمين على نظيره نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبدأت المباراة بسيطرة وخطورة كبيرة من نادي ليفربول أمام بعض الفرص من لاعبي ليستر سيتي وفي الدقيقة 40 سجل ليفربول هدفه الأول عن طريق ساديو ماني.

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وحاول ليفربول تسجيل المزيد من الأهداف ولكن أضاع لاعبو الفريق كثير من الفرص ليسجل ليستر سيتي هدفه الأول عن طريق ماديسون في الدقيقة 80 وظل ليفربول يحاول خطف هدف التعادل أمام دفاع قوي من ليستر ولكن سجل الريدز الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها ميلنر في الدقيقة 93 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل ليفربول إلى النقطة 24 ليستمر في تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز الثالث.