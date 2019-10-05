- 1/2
- 2/2
السبت 5 أكتوبر 2019
كتب
أنس عبد الغني
نجح نادي ليفربول الإنجليزي أن يحقق فوز غالي وثمين على نظيره نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبدأت المباراة بسيطرة وخطورة كبيرة من نادي ليفربول أمام بعض الفرص من لاعبي ليستر سيتي وفي الدقيقة 40 سجل ليفربول هدفه الأول عن طريق ساديو ماني.
وحاول ليفربول تسجيل المزيد من الأهداف ولكن أضاع لاعبو الفريق كثير من الفرص ليسجل ليستر سيتي هدفه الأول عن طريق ماديسون في الدقيقة 80 وظل ليفربول يحاول خطف هدف التعادل أمام دفاع قوي من ليستر ولكن سجل الريدز الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها ميلنر في الدقيقة 93 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.
ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل ليفربول إلى النقطة 24 ليستمر في تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يخطف انتصار في الدقائق الأخيرة من ليستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.