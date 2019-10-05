شكرا لقرائتكم لاعبو طلائع الجيش يحتفلون بانضمام محمد بسام للمنتخب لأول مرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس بإنضمام محمد بسام حارس مرمي الفريق لصفوف منتخب مصر لأول مرة في تاريخه وذلك قبل المران الختامي لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد بالجولة الثالثة للدوري. وحرص الجهاز الفني واللاعبين علي إحضار تورتة للاحتفال بمحمد بسام في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الاداري للنادي Advertisements أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى يبدأ يوم الاثنين المقبل، ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودى المحدد له 14 أكتوبر الحالى، وضمت القائمة 19 لاعبا إلى جانب الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.

طلائع الجيش

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