شكرا لقرائتكم أيمن المزين يعلن قائمة طنطا لمواجهة حرس الحدود فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا قائمة الفريق التى تتوجه إلى الإسكندرية لخوض مباراة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز غدا والتى يستضيفها ملعب المكس.

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وجاءت القائمة تضم كل من : إسلام طارق و محمد فتحى و محمود مسعود و سليمان عبدربه و محمد العشرى و محمد الشاذلى و أحمد فهمى و باسم عبد العزيز و إيهاب سمير و محمود كابونجا و حسام غالى و تاديو لوانجا و أحمد الشناوى و وليد عادل و أحمد قطاوى و أحمد الألفى و ماريو بيرنارد و عبدالرحمن الدح و إسلام فؤاد و الحسن ضيوف .

ويدخل فريق طنطا اللقاء برصيد ثلاث نقاط عقب الهزيمة أمام بيراميدز فى الجولة الماضية و الفوز على وادى دجلة فى الأسبوع الأول ، بينما يأتى حرس الحدود برصيد نقطتين فقط والتى يبحث عن الفوز الأول له ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .