شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة المصرى والاتحاد السكندرى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي المصرى البورسعيدي مع الاتحاد السكندرى في الثامنة مساء اليوم السبت على إستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

مشاهد مباراة المصرى والاتحاد السكندرى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. 20 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى



مشاهد مباراة المصرى والاتحاد السكندرى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى اختيار 20 لاعباً للدخول بمعسكر مغلق غدا استعداد لخوض مباراة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر الدورى والمقرر لها السبت القادم والتى ستقام على ملعب السويس.

وجاءت القائمة تضم كلاً من : عماد السيد و محمود الزنفلى فى حراسة المرمى.

الدفاع : إسلام جمال و محمود رزق وويلسون و السيد سالم و أسامه العزب و محمود شعبان و مروان النجار.

الوسط : أحمد نبيل "مانجا " و كريم الديب و هشام محمد و خالد الغندور و نور السيد و أحمد رفعت وأيمن غباشى.

الهجوم : رزاق سيسيه و حجى و خالد قمر و أوميد أوكوى.

ويغيب عن اللقاء كلاً من : صبحى سليمان و عمرو خليل و بناهينى و محمد راشد و مروان عطيه و أحمد شلبى و يوسف حسن و محمد أنور و جدو و صبرى رحيل.

مشاهد مباراة المصرى والاتحاد السكندرى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. الاتحاد السكندري يبدأ الاستعداد لموقعة المصري ظهر اليوم



مشاهد مباراة المصرى والاتحاد السكندرى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. يؤدى الإتحاد السكندرى مرانه فى الثانية ظهر اليوم على ملاعب النادى بسموحة استعدادا للقائه أمام النادى المصرى المقرر له السبت المقبل على ملعب الجيش الثالث بالسويس .

ورفض طلعت يوسف المدير الفنى للفريق منح اللاعبين راحه ويستأنف التدريبات اليوم استعدادا لأبناء بورسعيد عقب الفوز على الجونة بهدف نظيف أحرزه محمود رزق فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز .

فى الوقت الذى يخوض فيه اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الجونة تدريبات استشفائية بينما يشارك باقى اللاعبين فى التدريبات الجماعية ليكونوا جاهزين للقاء المصرى .

Advertisements

مشاهد مباراة المصرى والاتحاد السكندرى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. رأي يوسف في المباراة



مشاهد مباراة المصرى والاتحاد السكندرى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. أكد طلعت يوسف أن مباراة المصرى المقبلة صعبة للغاية ولابد من الاستعداد لها بكل جدية حتى لا يحقق زعيم الثغر نتيجة جيدة .

وسيعود كريم الديب إلى التدرببات الجماعية عقب شفائه من الام العضلة الضامة.

مشاهد مباراة المصرى والاتحاد السكندرى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. أحمد الغندور حكماً للمباراة



مشاهد مباراة المصرى والاتحاد السكندرى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بادارة مباراة المصري وشقيقه الاتحاد السكندري والمقرر اقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري ، ويضم الطاقم الحكم الدولي أحمد الغندور حكماً للساحة ، ويعاونه كل من أحمد حسام طه وعماد العقاد كمساعدين ،فيما سيقوم أحمد العدوي بمهام الحكم الرابع.

مشاهد مباراة المصرى والاتحاد السكندرى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. المصري يغلق صفحة الاسماعيلي



مشاهد مباراة المصرى والاتحاد السكندرى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. أدى المصري عصر مرانه الأساسي أمس استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة الثالثة من الدوري والتي تجمعه في الثامنة مساء بعد غدٍ السبت بشقيقه الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها على ستاد الجيش بالسويس.

جاء المران خفيفاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام الإسماعيلي والتي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف ، حيث أدوا مراناً خفيفاً خضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء ، فيما أدى باقي اللاعبين مراناً قوياً اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية والبدنية ، واختتم المران بتقسيم مصغرة شهدت تألق العديد من اللاعبين.

مشاهد مباراة المصرى والاتحاد السكندرى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع..محاضرة لجلال



مشاهد مباراة المصرى والاتحاد السكندرى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. عقد ايهاب جلال المدير الفني للفريق في العاشرة مساء اليوم محاضرة فنية للاعبيه يستعرض من خلالها الايجابيات والسلبيات التي طرأت على أداء الفريق خلال مباراة الأمس أمام الإسماعيلي.