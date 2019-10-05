شكرا لقرائتكم جزع فى كاحل القدم .. تعرف على التفاصيل الكاملة لإصابة عمرو السولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.

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وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًا للتدريبات الجماعية، يذكر أن الأهلي فاز اليوم على أسوان 5-1 ورفع رصيده إلى 9 نقاط في جدول الدوري.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد ضم عمرو السولية لمعسكر منتخب مصر، الذي سيبدأ يوم الاثنين المقبل والذي يأتي استعداداً لمواجهة بتسوانا الودية.