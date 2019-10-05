منتخب فلسطين يستدعى محمود وادى مهاجم المصرى لمواجهة السعودية...

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جدة - عمرو شويل تلقت إدارة النادي المصري خطاباً رسمياً من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار محمود وادي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب فلسطين، والذي يقام بفلسطين خلال الفترة من السادس وحتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري والذي يتخلله خوض منتخب فلسطين لمباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس أسيا والتي تجمعه بضيفه منتخب المملكة العربية السعودية والمقرر إقامتها على ملعب فيصل الحسيني في الخامس عشر من أكتوبر الجاري.
كان محمود وادي والملقب بـ"البرج" قد شارك بشكل أساسي في مباراتي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات أمام كل من أوزبكستان وسنغافورة وهما المباراتين اللتين أقيمتا الشهر الماضي وانتهت الأولى أمام المنتخب الأوزبكي بفوز منتخب فلسطين والملقب بمنتخب الفدائيين بهدفين للاشئ ،قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام نظيره السنغافوري بهدفين مقابل هدف.
يذكر أن النادى المصرى تعادل فى أولى مبارياته بالدورى أمام حرس الحدود 1-1، قبل أن يفوز على الإسماعيلى فى الجولة الثانية 3-1.
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