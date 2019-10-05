شكرا لقرائتكم شيكابالا الغائب الأبرز عن مران الزمالك قبل مواجهة نادى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما واصل محمد حسن لاعب وسط الزمالك أداء التدريبات التأهيلية بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا للمباراة ومن المقرر أن يلقى الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر شيكابالا الغائب الأبرز عن مران الزمالك قبل مواجهة نادى مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.