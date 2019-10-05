شكرا لقرائتكم شيكابالا الغائب الأبرز عن مران الزمالك قبل مواجهة نادى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم الزمالك، تدريباته على ملعب النادي استعداداً لمواجهة نادى مصر، المقرر لها غداً الأحد، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحصل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض على راحة من تدريب اليوم بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، وحضر اللاعب إلى النادي ولم يشارك في المران ليتأكد غيابه عن اللقاء.

فيما واصل محمد حسن لاعب وسط الزمالك أداء التدريبات التأهيلية بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا للمباراة ومن المقرر أن يلقى الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم.