شكرا لقرائتكم ميدو: يجب منح شارة قيادة المنتخب المصري إلى صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أنه يدعم اختيار محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ليكون قائدا للمنتخب المصري في الفترة المقبلة.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية يوم السبت إن صلاح يستحق شارة القيادة عدا في حالة تواجد أحمد فتحي لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالأهلي.
وأضاف أن أحمد فتحي يمتلك تاريخا كبيرا وشخصية قيادية ولا يصح أن يكون اللاعب الأقدم ويتم سحب شارة القيادة منه.
وأوضح ميدو أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم تحدث مع محمد صلاح وتم الاتفاق على إعطائه راحة من المعسكر المقبل حتى يتم إعطاء فرصة للاعبين آخرين.
وتابع أنه تحدث مع الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك قبل انطلاق مباراة الفريق التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.
وقال ميدو إنه تحدث مع ميتشو عن أن ملعب السلام الذي احتضن المباراة بين الفريقين من أفضل الملاعب في مصر وتم اختياره لأن يكون ملعب المقاصة طوال الموسم.
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