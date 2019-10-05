شكرا لقرائتكم برايتون يعمق جراح توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل فريق توتنهام سقوطه وتلقى هزيمة ثقيلة أمام مضيفه برايتون صفر - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف برايتون نيال موباي في الدقيقة الثالثة وأرون كونولي (هدفين) في الدقيقتين 32 و65.

وتوقف رصيد توتنهام عند 11 نقطة في المركز السادس، فيما رفع برايتون رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر. وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لتوتنهام في كافة المسابقات حيث خسر الفريق يوم الثلاثاء الماضي أمام بايرن ميونخ الألماني 2 - 7 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الخسارة هي الثالث لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما يعد هذا الفوز هو الثاني لبرايتون في الدوري هذا المسوم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.