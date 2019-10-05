كأس محمد السادس: الجزيرة والوصل يواجهان الإسماعيلي والاتحاد جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقعت قرعة مباريات دور الـ16 من منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم ممثلي الإمارات في البطولة، الجزيرة والوصل، بمواجهتين متوازنتين.

يلعب الأول مع الإسماعيلي المصري، والثاني مع الاتحاد جدة السعودي.

ويلعب الوصل مباراة الذهاب في دبي، قبل أن يحل ضيفاً على الاتحاد إياباً في جدة، في حين يحل الجزيرة ضيفاً على الإسماعيلي في الذهاب، ويستضيفه في الإياب في أبوظبي.

تفاصيل القرعة:

الإسماعيلي المصري - الجزيرة الإماراتي.

الوصل- الاتحاد جدة السعودي.

الرجاء المغربي- الوداد المغربي.

أولمبيك آسفي المغربي - الترجي التونسي.

القوة الجوية العراقي -مولودية الجزائر.

الاتحاد السكندري المصري - المحرق البحريني.

نواذيبو الموريتاني - الشرطة العراقي.

الشباب السعودي- شباب الأردن.