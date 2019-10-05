إصابة مروعة لحارس مرمى توتنهام تتسبب بنقله إلى المستشفى

الموجز

ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن حارس مرمى نادي توتنهام هوجو لوريس نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة مروعة في ذراعه في الدقيقة الثالثة أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على استاد أميكس، اليوم السبت.

وحاول لوريس منع مهاجم رايتون من إحراز الهدف الأول لفريقه، إلا أن الحارس ارتكب خطأ ساذج سقط على إثره بشكل قوي في مرماه.

واحتاج لوريس للعلاج لمدة 6 دقائق، قبل أن يخرج من ملعب المباراة محمولًا على محفة وهو يتنفس من أنبوب أوكسجين.

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وصرح المدير الفني لنادي توتنهام ماوريسيو بوكيتينو، بعد خسارة فريقه بثلاثية في مباراته أمام برايتون، أن لوريس في المستشفى الآن، مضيفاً أنه "لا توجد معلومات إضافية في الوقت الحالي".

وأوضح بوكيتينو أن إصابة لوريس كانت مؤثرة في المباراة، إذ حدثت في وقت مبكر، مشيراً إلى أن الفريق تأثر كثيرًا باستقبال هدف مبكر وإصابة قائد الفريق.

وأضاف أن الفريق حاول العثور على حلول والاعتماد على أسلوب مختلف، لكن كان الأمر مستحيلًا، "هذه لحظة صعبة جدًا".