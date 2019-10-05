الأهلي يواصل عروضه الممتعة ويكتسح أسوان بخماسية في الدوري المصري

الموجز
واصل الفريق الأول بالنادي الأهلي عروضه وانتصاراته الممتعة مع مديره الفني الجديد السويسري رينيه فايلر، حيث نجح في اكتساح فريق أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.
سجل أهداف النادي الأهلي جونيور أجايي (د. 7) وحسين الشحات (د. 25) وحمدي فتحي (د. 59) ومحمد مجدي "أفشة" من ركلة جزاء (د. 66) ورمضان صبحي (د. 85)، بينما أحرز هدف أسوان الوحيد أومبيد أوكري في الدقيقة 67.
وبهذا الفوز يحقق الأهلي انتصاره الثالث تواليا بالدوري، على أسوان بملعب الأخير بنتيجة 5-1 في مباراة الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.
ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 9، منتظرا نتائج بيراميدز والزمالك أصحاب الـ6 نقاط من مباراتين في الوصافة.
وتجمد رصيد نادي أسوان عند نقطة واحدة في المركز الـ14 بترتيب جدول المسابقة.
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