ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم 2-1 السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

نقدم نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي الفريقين اليوم السبت لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية والساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى ليفربول في لقاء الليلة لتحقيق الفوز من أجل سحب النقاط، ملخص مباراة ليفربول اليوم.

ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي، ويسعى يورجن كلوب المدير الفني للريدز لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في هذه البطولة وذلك سعياً وراء تحقيق اللقب والفوز بالكأس الغالي، حيث لم يسبق للألماني يورجن كلوب الفوز به بعد توليه تدريب الفريق.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم، في ذات السياق فقد أوضحت صحف رياضية إنجليزية صباح اليوم أن المدرب الألماني يورجن كلوب مدير فني فريق ليفربول الإنجليزي سيعطي الفرصة للعديد من اللاعبين على الدكة من المشاركة في لقاء الليلة أمام فريق ليستر سيتي، وذلك من أجل تنشيط اللاعبين بالكامل.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون.

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خط الوسط: هندرسون، فابينيو، كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي

انطلاق الشوط الأول الآن مع سيطرة واستحواذ كامل لصالح ليفربول حتى الآن عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول،ـ ويكاد الريدز يسجل أول أهداف المباراة.

وفي الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول يستطيع اللاعب ساديو ماني أن يمنح الريدز التقدم بهدف عن طريقه، وينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح الريدز ليفربول.

وفي الدقيقة 79 استطاع اللاعب ماديسون تسجيل هدف التعادل لصالح ليستر سيتي من تسديده قوية تسكن شباك ليفربول لتتحول النتيجة إلى تعادل إيجابي 1-1.

ولكن استطاع ملينر تسجيل هدف التقدم والفوز من جديد لصالح الريدز من ركلة جزاء مستحقة في الدقيقة الأخيرة من الخمسة دقائق الإضافية وقت بدل ضائع وتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويكسب ليفربول الثلاث نقاط المستحقة.