شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: السولية يعانى من جذع فى كاحل القدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التى أقيمت اليوم وحسمها الأهلى بخماسية مقابل هدف وحيد فى الأسبوع الثالث لبطولة الدورى.
وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًا للتدريبات الجماعية، يذكر أن الأهلى فاز اليوم على أسوان 5-1 ورفع رصيده إلى 9 نقاط في جدول الدوري.
وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ضم عمرو السولية لمعسكر منتخب مصر، الذي سيبدأ يوم الاثنين المقبل والذى يأتى استعداداً لمواجهة بتسوانا الودية.
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