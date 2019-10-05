شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك 7/5 في قائمة المنتخب الأولى لحسام البدري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب الفراعنة عن قائمة مصر لمواجهة بتسوانا ودياً المحدد لها 14 أكتوبر الجاري، وضمت القائمة 19 لاعبا إلى جانب الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.

مدرب الفراعنة انحاز للاعبين المحليين في اختياراته الفنية التي بدت متوازنة نوعاً ما ومنطقية وفقاً لما قدمه اللاعبين في الفترة الأخيرة مع فرقهم ليفرضوا أنفسهم على الاختيارات الفنية لحسام البدري.

وضمت القائمة:محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبد الله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

اختيارات حسام البدري أسفرت عن سبع لاعبين من النادي الأهلي وهم: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات.

فيما جاءت قائمة اللاعبين الزملكاوية كالتالي: محمد عواد، محمود علاء، عبد الله جمعة، طارق حامد وعمر السعيد.