شكرا لقرائتكم خبر عن السهل الممتنع شعار الحنفى ورفاقه فى إدارة مواجهة الأهلى واسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – أسوان X الأهلي الجولة الثالثة للدورى الممتاز فى نسخته الـ61

الملعب – ستاد اسوان

النتيجة – فوز الأهلى 5/ 1

الحكم – محمد الحنفى

المساعد الاول- أحمد توفيق

مساعد الثانى- شريف عبد الله

الحكم الرابع-محمد ابو خاطر

تقييم أداء الحكم - اللياقة البدنية -( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

ظهرالحكم متمتعا بلياقة بدنية طيبة ساعدته فى التحرك بشكل جيد أغلب فترات المباراة ولم يجد صعوبة فى ايجاد زاوية رؤية مناسبة تابع من خلالها الهجمات المرتدة السريعة ومنحته السيطرة على مجريات اللقاء السهل تحكيما .

الشخصية والسيطرة

رغم سهولة اللقاء تحكيميا إلا أن ظهر بشخصية هادئة وحاسمة مما سهل مهمته فى إدارة المباراة وتدخل بشكل جيد لمنع اعتراض اللاعبين وحافظ على هدوئه طوال المباراة كعادته.

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تطبيق القانون ( 42 مخالفة وركلة الجزاء هى الابرز )

محمد الحنفى لم يتدخل كثيرا بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين فى تقدير جيد فنيا ابرزها فى الدقيقة 65 عندما احتسب ركلة جزاء صحيحة على مدافع اسوان لصالح الاهلى فى تقدير جيد رغم ان المدافع لوصل بالفعل للكرة لكن بإهمال يعق علية القانون بركلة حرة مباشرة اى ركلة جزاء على مدافع الفريق المضيف .

بطاقة صفراء وحيد فى اللقاء من نصيب الفريق المضيف

تعلن الدقيقة 74 عن البطاقة الصفراء الوحيدة فى اللقاء من نصيب احمد عبد الظاهر لاعب اسوان فى الوقت الذى سمح الحنفى بالتنافس العادل على الكرة والالتحام المشروع طبقا للقانون.

المساعدان

تمتع الثنائى بيقظة وتمركز جيد وأشاروا على 6 حالات تسلل فى توقيت مناسب وسمحوا فى العديد من الهجمات المؤثرة بشكل جيد وأشاروا على حالتين تسلل كما تعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة طبقا للقانون .

الحكم الرابع

أدى مهامه بشكل جيد وتعامل مع الاجهزة الفنية بهدوء وتعاون مع الحكم من خارج المستطيل الاخضر فى أدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة :24 خطأ - 15 ركلات ركنية - انذار وحيد –6 حالات تسلل - ركلة جزاء – 6 أهداف.

الدرجات : الحكم 8.5– . المساعد الأول – 8.3 – المساعد الثاني – 8.3 – الحكم الرابع – 8.0-