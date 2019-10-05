شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. 23 لاعبا فى قائمة منتخب مصر.. واستبعاد صلاح للراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى يبدأ يوم الاثنين المقبل، ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودى المحدد له 14 أكتوبر الحالى، وضمت القائمة 19 لاعبا إلى جانب الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.

فضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر إعلانها اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة إبلاغ اللاعبين قبل حلول الغد الذى يعد إجازة رسمية.

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ضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

كما أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح من معسكر الفراعنة المقبل المقرر له الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجارى، لإراحته بسبب ضغط المباريات على اللاعب فى الدورى الإنجليزى.

وأكد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قرار إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى من الانضمام للمعسكر الحالى للرغبة فى إراحته وتخفيف عبء المباريات عليه فى هذه الفترة بهدف التعافى والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه حتى يكون فى كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة فى الارتباطات الرسمية المقبلة.