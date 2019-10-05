شكرا لقرائتكم خبر عن متى أخر مرة فاز الأهلى بخماسية فى الدوري العام قبل أسوان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى فى الفوز على أسوان بخماسية نظيفة، بالمواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أسوان، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام.

وكان أخر فوز للأهلى بخماسية فى الدوري العام تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الحالى للمنتخب الوطني، وكان على حساب النصر، وفاز الفريق الأحمر فى وقتها بخماسية نظيفة، أحرزها وليد أزارو هدفين ، صلاح محسن هدف، محمد هاني وكريم نيدفيد.

وأقيمت المواجهة يوم 19 فبراير 2018، أي أن الأهلى أحتاج 593 لتكرار احراز 5 أهداف فى بطولة الدوري العام.

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