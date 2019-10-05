شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الطلائع يحتفل بانضمام محمد بسام للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس بإنضمام محمد بسام حارس مرمي الفريق لصفوف منتخب مصر لأول مرة في تاريخه وذلك قبل المران الختامي لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد بالجولة الثالثة للدوري.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين علي إحضار تورتة للاحتفال بمحمد بسام في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الاداري للنادي

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى يبدأ يوم الاثنين المقبل، ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودى المحدد له 14 أكتوبر الحالى، وضمت القائمة 19 لاعبا إلى جانب الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.

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فضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر إعلان القائمة اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة إبلاغ اللاعبين قبل حلول الغد الذى يعد إجازة رسمية.

ضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

كما أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح من معسكر الفراعنة المقبل المقرر له الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجارى، لإراحته بسبب ضغط المباريات على اللاعب فى الدورى الإنجليزى.